"الزمالك في حتة تانية".. تصريح ناري لسيد عبدالحفيظ بشأن خسارة الأهلي للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي السابق، على خسارة الأحمر أمام الزمالك، في المباراة الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قال سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "mbc مصر": “الزمالك كان عنده حاجة في مباراة الأهلي مشفتهاش من سنين، حتى في مباراة القرن نفسها، مكنش كدا، الفريق في مباراة أول أمس كان تقيل جدا على الكرة خاصة في الشوط الأول، وده بيقولك أن الفريق ده هيبقى في حتة تانية بس محتاج شوية تظبيط في الناحية الهجومية".

أكمل: "الزمالك محتاج تغيير في الثلاثي الأمامي، بما فيهم سيف الجزيري رغم إحرازه الهدفين، ومحتاج باك يمين وباك شمال مع أحمد فتوح، حتى نبيل عماد دونجا لعب مباراة كبيرة جدا يمكن محدش خد باله منها".

وأضاف: "الزمالك كان يمتلك تقل كبير في نصف الملعب، لا يفقد الكرة بسهولة، ولو نرى الشوط الأول، استحواذ كامل ولكن لا يوجد خطورة على المرمى، سوى في كرة زيزو الأولى فقط، لذلك أتحدث أن الأبيض يحتاج لاعبين في الهجوم وسيصبح أكثر تكاملا".

وكان الزمالك حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الإثنين الماضي، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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