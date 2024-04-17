شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك ودريمز فى نصف نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة نادي الزمالك ودريمز الغاني' فى دور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد القاهرة الأحد (21 أبريل) فى السادسة مساءً.

يستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية باستاد القاهرة الأحد (21 أبريل) فى السادسة مساءً، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا في (28 أبريل) في السادسة مساءً أيضاً.

واستطاع الزمالك خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.