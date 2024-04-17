بالمواعيد.. تعرف على جدول منافسات بطولة "البريمييرليج" للكاراتيه بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مصر بطولة الدوري العالمي للكاراتيه ”البريمييرليج“ بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري.

وتنطلق البطولة الجمعة 19 إبريل في تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت القاهرة بمنافسات اليوم الأول من دوري المجموعات للكوميتيه يتبعها منافسات الكاتا سيدات في تمام الساعة 3.15 مساء ثم ينطلق دور ربع النهائي للكوميتيه في موازين -60 كجم رجال، و -67 كجم رجال، و -84 كجم رجال، و -50 كجم سيدات، و -61 كجم سيدات وينطلق دور نصف النهائي للكوميتيه بنفس الموازين في تمام الساعة 7.50 مساء على أن تنتهي منافسات اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء .

وينطلق يوم السبت 20 إبريل منافسات دوري المجموعات في تمام الساعة 9 صباحا لموازين +84 كجم رجال، و-67 كجم رجال، و -55 كجم سيدات، و -68 كجم سيدات، و+68 كجم سيدات يتبعها منافسات الكاتا رجال في تمام الساعة 3.35 مساء ثم ينطلق منافسات ربع نهائي الكوميتيه لموازين اليوم الثاني في تمام الساعة 6.30 مساء يليها منافسات دور ربع النهائي ودور نصف النهائي للكاتا سيدت في تمام الساعة 7.20 ويختتم اليوم بمنافسات نصف نهائي الكوميتيه لموازين اليوم الثاني في تمام الساعة 7.50 مساءً على أن تنتهي منافسات اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء .

فيما يشهد يوم الأحد 21 إبريل مباريات الميداليات البرونزية لمنافسات الكاتا والكوميتيه في تمام الساعة 10 صباحا وتنطلق المباريات النهائية في منافسات الكاتا والكوميتيه للرجال والسيدات في تمام الساعة 3.30 مساء وحتي الساعة 8 مساء ويتبعها حفل توزيع الجوائز على أصحاب الميداليات في البطولة.

ويشارك في البطولة نحو 381 لاعبًا ولاعبة ممثلين ل 59 دولة ويمثل مصر في البطولة 26 لاعبا ولاعبة.

وجاءت أسماء اللاعبين المصريين المشاركين في البطولة كالتالي :-

عبدالله ممدوح وزن 75 كجم كوميتيه، فريال أشرف وزن 68 كجم كوميتيه،علي الصاوي وزن 67 كجم كوميتيه، عمرو علاء وزن 60 كجم كوميتيه، عبد الله هشام ، ويوسف فرج وزن 75 كجم كوميتيه، ريم سلامة ، وجنة علي وزن 50 كجم كوميتيه، أحلام يوسف ، وميرنا عطية وزن 55 كجم كوميتيه، يوسف بدوي وزن 84 كجم كوميتيه، نورسين علي ودهب علي وزن 61 كجم كوميتيه، أحمد المصري ، طه طارق، حازم محمد، و محمود جلال وزن فوق 84 كجم كوميتيه، هدير هندي ، ميار زين العابدين ، و علا المدني وزن 68 كجم كوميتيه، منة شعبان ، و حبيبة حلمي وزن فوق 68كجم كوميتيه، أسماء علام ، مريم العزبي ،آية هشام ، و جنى خميس فردي كاتا.

يذكر أن الاتحاد المصري للكاراتيه ينظم معسكر دولي إستعداداً للبطولة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 17 إبريل بمشاركة 5 دول وهي: تركيا، وكرواتيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر، وذلك لاتاحة الفرصة للاعبي المنتخب المصري في زيادة الخبرات عن طريق التدريب مع المدارس المختلفة استعدادًا لبطولة البريميرليج وباقي بطولات الموسم.

يشارك في بطولة البريميرليج أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل ميزان، وتمنح البطولة نقاط هامة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة وهي ضمن البطولات المؤهلة لبطولة العالم 2025 بالقاهرة.