"ثقة أراجو وارتباك الفريق".. كيف كتب برشلونة نهايته بيده أمام باريس سان جيرمان؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كان برشلونة قريبا من الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، في لقاء ذهاب ربع النهائي، وبعد مرور 12 دقيقة من مباراة الإياب وسط جماهير الفريق الكتالوني، سدد رافينيا ليسجل الهدف الأول للبارسا، ليصبح مجموع المباراتين 4-2.

لكن لم تكتمل الفرحة الكتالونية، وتحول برشلونة من التألق إلى حالة اليأس، منذ ذلك الانهيار التاريخي في نصف النهائي أمام ليفربول في مايو 2019، وعرض موقع "ذا أثلتيك" تحليل للمباراة، يوضح أسباب هزيمة برشلونة.

وبدأ الأمر من الدقيقة 29، حينما حصل رونالد أراجو على بطاقة حمراء لا داعي لها، إذ أنه عقب استلامه للكرة من لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج، كان لديه العديد من الخيارات بوجود كوندي على الجهة اليمنى، كان يمكنه تمرير الكرة عالية من فوق الجناح الأيسر لباريس سان جيرمان برادلي، والخيار الثاني كان روبرت ليفاندوفسكي خلف لاعب وسط المنافس رويز.

ومرر بعدها الكرة بشكل سئ، لتسقط في طريق الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان نونو مينديز، الذي سدد الكرة لباركولا، وانطلق بعدها الأخير من الجناح الأيسر تجاه منطقة الجزاء، وبدلا من تراجع أراجو للدفاع عن مرماه، ركض نحو باركولا، الذي وصل إلى الكرة أولا وسددها فوق لاعب برشلونة تجاه المرمى، وبعدها يصطدم أراجو بباركولا، ليقرر الحكم الروماني ستيفان طرد لاعب برشلونة.

ووصف مدافع مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق ريو فرديناند محلل قناة بي إن بي سبورتس الإذاعية البريطانية، هذا التحرك من أراجو بـ"ثقة زائدة في قدراته البدنية"، كما أنه لو كان "أقل سذاجة" حسبما وصف الأول، كان انطلق نحو المرمى، بعيدا عن الكرة.

وبعد مرور 11 دقيقة من طرد أراوجو، أرسل باركولا كرة عرضية إلى لاعب برشلونة السابق عثمان ديمبيلي، ليسدد الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء، ليعادل النتيجة في هذه اللحظة.

وفي الدقيقة 54 من عمر اللقاء، ظهر ارتباك برشلونة في الركلات الثابتة، وافتقر الفريق إلى الهيكلة والتنظيم، على الرغم من دخول المباراة متقدما بفارق هدف وتسجيل الأول في البداية، وجاء الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، عن طريق ركلة ركنية سريعة، وكان ديمبيلي منفذ هذه الركلة، اقترب منه فابيان وسحب مدافعي برشلونة، بعيدا عن وسط منطقة الجزاء، لكن ديمبيلي لعب تمريرة أطول إلى أشرف حكيمي، المتمركز بالقرب من الزاوية اليمنى الأمامية لمنطقة الجزاء، وانطلق جوندوجان سريعًا نحو حكيمي بينما ظل دي يونج يتابعه، تاركًا فيتينيا، ومرر حكيمي الكرة إلى فيتينيا الذي أطلق تسديدة قوية في الزاوية اليمنى السفلية، ليصبح باريس سان جيرمان متساويا في مجموع المباراتين، وتسنح الفرصة للفريق الفرنسي.

وبدأ لاعبي برشلونة يفقدون انضباطهم، بعدما كانوا متقدمين في اللقاء، وظهر التوتر على تشافي المدير الفني لبرشلونة، الذي ركل لوحة إعلانية، ليتعرض للطرد في الدقيقة 56، مع بقاء أقل من 40 دقيقة، على انتهاء اللقاء وكان يحتاج الفريق الكتالوني إلى التسجيل، للإبقاء على آماله.

ولكن ماحدث أن بعد 3 دقائق من طرد تشافي، تسبب جواو كونسيلو لاعب برشلونة في زيادة الفوضي، بعدما تسبب في ركلة جزاء بالدقيقة 59، حينما تدخل على ديمبيلي داخل المنطقة، ليسجل مبابي ركلة الجزاء في مرمى تير شتيجن، وتصبح النتيجة 3-0 لصالح باريس، بمجموع المباراتين 4-5، لصالح باريس أيضا.

وفي الدقيقة 89، جاءت الضربة القاضية لباريس سان جيرمان، عندما حصل مبابي على الكرة على حدود منطقة الجزاء، من ركنية مررها حكيمي، سدد مبابي وتصدى شتيجن للتسديدة الأولى، وتصدى الألماني لتسديدة ماركو أسينسيو المرتدة، وسقطت الكرة في طريق كوندي، وبعدها وصلت إلى مبابي ليسجل بقدمه اليسرى من مسافة قريبة، ويمضي على الإنهيار الكامل لبرشلونة، الذي خسر مباراة كانت مصيرها في يده.

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