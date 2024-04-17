شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد الله محمد لاعب مودرن فيوتشر بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر داخل نادى مودرن فيوتشر عن تعرض عبد الله محمد صانع ألعاب الفريق والمعار من الزمالك للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى جراحة عاجلة تحت أشراف الجهاز الطبي.

ومن المقرر أن يغيب عبد الله محمد عن فريق مودرن فيوتشر لمدة لا تقل عن 6 أشهر، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبى الأمامى.

ويختتم، اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى مودرن فيوتشر استعداداته، لمواجهة فاركو، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السابعة مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل في المباراة الماضية أمام النادي الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، وانتهى بهدف لكل فريق، والذي أقيم بمنافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما خاض الفريق 15 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.