شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تاو وكريستو وفؤاد لقائمة الأهلى المتجهة إلى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى 24 لاعبا فى رحلته إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا عصر الجمعة المقبل.

وجاءت قائمة الأهلى المسافرة إلى الكونغو كالتالى..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمود متولي، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمد الضاوي كريستو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست، وسام أبو علي، محمود كهربا.

ويغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي وياسر إبراهيم واليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية.

ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.