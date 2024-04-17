طلب مفاجئ من الاتحاد قبل مواجهة الهلال في كأس الملك السعودي

وجه نادي الاتحاد، طلبًا مفاجئًا إلى اتحاد الكرة السعودي، بخصوص المباراة المرتقبة أمام نظيره الهلال، في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”.

ويلتقي فريق الاتحاد نظيره الهلال، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 أبريل الجاري، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك السعودي.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن العميد طلب استقطاب حكام أجانب لإدارة المباراة التي سوف تجمعه بنظيره الهلال، في كأس الملك.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد جدة، طلب طاقم من حكام النخبة في أوروبا، ليدير مباراته ضد الهلال، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الملك.