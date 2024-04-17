"الدعاء والصوم".. طلب رئيس مازيمبي من جماهيره قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

طالب مويس كاتومبي رئيس مازيمبي الكونغولي، جماهير ناديه بطلب الدعم الإلهي من أجل تحقيق الفوز على الأهلي، والصعود إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كاتومبي في تصريحات عبر موقع "footrdc" الكونغولي: "لا يمكننا ارتكاب الأخطاء أمام الأهلي في مباراة الذهاب يوم السبت المقبل، لأننا لا نستطيع تحمل نتائجها".

وأضاف: "سيتم تحديد الفريق المتأهل إلى الدور المقبل من البطولة بشكل كبير في مباراة الذهاب، ونحن في أشد الحاجة إلى هذا التأهل".

واختتم: "أطالب كل الجماهير بالدعاء والصوم حتى نتمكن من تحقيق الفوز، ونحتاج إلى الدعم الإلهي لتحقيق هذا الهدف".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم السبت المقبل الموافق 20 أبريل الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق سيمبا التنزاني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.