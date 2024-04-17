ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد يلا شوت في دوري أبطال أوروبا 2024

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد يلا شوت في دوري أبطال أوروبا 2024 ، وفي مواجهة الليلة بين مانشستر سيتي وريال مدريد، يتطلع الفريق الإنجليزي إلى تحقيق الفوز على ملعبه الخاص، استاد الاتحاد، وهو ما يعتبر تحدٍ كبيراً أمام الفريق الإسباني الذي يعتبر من بين الأقوى في البطولة. فمواجهة الليلة بين هذين الفريقين تعتبر بمثابة نهائي مبكر، حيث يتنافس كل منهما بقوة من أجل الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي، الذي فاز بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي، يسعى اليوم إلى تكرار الإنجاز وحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي. ورغم أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل 3-3، إلا أن السيتي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد فوزه الكبير على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي بنتيجة 5-1.

من جانبه، يأتي ريال مدريد بعد فوز صعب على ريال مايوركا في الدوري الإسباني، وهو ما يظهر تحسن أداء الفريق وجاهزيته للمباراة اليوم. يسعى الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز وتأكيد تأهله إلى نصف النهائي، ومن ثم مواصلة المشوار نحو اللقب الذي يتطلع إليه بشغف كبير.

تبدو فرص كل من مانشستر سيتي وريال مدريد متساوية في هذه المواجهة المرتقبة، ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة للغاية، حيث يسعى كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز وتحقيق الأهداف المنشودة. إن مشاهدة هذه المباراة ستكون مثيرة للجماهير حول العالم، حيث يترقبون النتيجة بفارغ الصبر والتشويق.



مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تلعب مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب "الاتحاد".

حكم مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يدير الحكم دانيلي أورساتو، مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بمساعدة كلًا من سيرو كاريوني وأليساندرو جيالاتيني وماوريزيو مارياني، وفي غرفة تقنية الفيديو المساعد "فار" كلًا من ماسيميليانو إيراتي، وباولو فاليري .

طريقة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بالقنوات الناقلة ومعلقين المباراة

beIN Sports HD 1 بتعليق المعلق حفيظ دراجي

beIN 4K HDR بتعليق المعلق حفيظ دراجي

Kanal A Slovenija

TV3+ Denmark

Canal + France

TV4 Sweden

HRT 2 HD

RTS 1 Serbia

TV2 Sport 1 Norge

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Romania

QazSport

beIN Sports HD 1 English

Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 3 HD Croatia

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

Match! TV

CBC Sport HD

M. Liga de Campeones

LaLiga TV Bar

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Austria 3 HD

Virgin Media Two

VTM 2 HD

SuperSport Variety 1

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

Arena Premium 1 HD BiH

TNT Sports 1