22 فريقا حجزت مقاعدها في كأس العالم للأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 ثورة بعد أن تطورت البطولة التي كانت في السابق يطلق عليها اسم كأس الإنتركونتيننتال إلى بطولة تضم 32 فريقا مشاركا.

وسيجتمع هؤلاء في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة للتنافس في النسخة الأولى من الشكل الجديد.

الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية:

ـ تشيلسي (إنجلترا):

ـ ريال مدريد (إسبانيا)

ـ مانشستر سيتي (إنجلترا)

ـ بايرن ميونخ (ألمانيا)

ـ باريس سان جيرمان (فرنسا)

ـ إنتر ميلان (إيطاليا)

ـ بورتو (البرتغال)

ـ بنفيكا (البرتغال)

ـ بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

ـ أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

ـ يوفنتوس (إيطاليا)

ـ بالميراس (البرازيل)

ـ فلامنجو (البرازيل)

ـ فلومينينسي (البرازيل)

ـ الأهلي (مصر)

ـ الوداد (المغرب)

ـ الهلال (السعودية)

ـ أوراوا ريد دايموندز (اليابان)

ـ مونتيري (المكسيك)

ـ سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)

ـ نادي ليون (المكسيك)

ـ أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

المقاعد المتبقية في كل قارة:

ـ 2 في أوروبا

ـ 3 في أمريكا الجنوبية

ـ 2 في أفريقيا

ـ 2 في آسيا

ـ 1 في أمريكا الشمالية

ـ 1 البلد المضيف