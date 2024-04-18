شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل مع الداخلية 0 - 0 بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا إنبى والداخلية سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دورى nile هذا الموسم.

بهذه النتيجة يحتل الفريق البترولى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن خاض 18 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد 10 نقاط، جمعها بعدما خاض 17 مباراة ولديه مباراة وحيدة مؤجلة، وحقق الانتصار في مباراة وحيدة بجانب تعادله في 7 مباريات وتلقيه 9 هزائم.

حراسة المرمى: بودي سمير.

الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، على فوزي، أحمد العجوز.

الوسط: محمد حمدي، يوسف لبيب، رفيق كابو، أحمد يوسف.

الهجوم: أحمد نادر حواش.

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: كيليشي تشيمزي – فانوم ألفريد – محمود صابر – معاذ الحناوي – كريم يحيي.

خط الوسط: إيهاب سمير – شريف دابو – كلفين أكينمولا – إسلام عبد النعيم.

خط الهجوم: أدهم حامد.