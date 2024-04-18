شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة البارالمبية يزور مركز تدريب السباحة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مقر مركز تدريب السباحة بالإسكندرية، يرافقه عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية، وبحضور ناصر الشاذلي رئيس مجلس إدارة نادي الأولمبي.

وشرح الدكتور حسام الدين مصطفى استراتيجية اللجنة في السباحة في الأعوام المقبلة، خاصة أن اللجنة تستعد لاستضافة سلسلة بطولات العالم للسباحة البارالمبية أعوام من 2025 حتى 2028.

ويشمل مركز تدريب السباحة بالإسكندرية ثلاثة محاور مهمة، وهي تعليم السباحة وممارسة السباحة ثم الاهتمام بالناشئين للاشتراك في البطولات الدولية.

وتولى اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات، وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.