دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يهزم آرسنال ويتأهل إلى المربع الذهبي

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء عقب فوزه في إياب ربع النهائي على ضيفه آرسنال 1-صفر.



وسجل جوشوا كيميتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.



وهو أول هدف بالرأس لكيميتش في المسابقة منذ أكتوبر 2017 أمام سلتيك.



يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



ووصل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020.



وفشل أرسنال في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 3 من آخر 4 مرات خاض فيها الدور ربع النهائي منذ موسم 2007-2008.



وبلغ توماس توخيل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة (باريس سان جيرمان وتشلسي وبايرن ميونيخ).

(بي إن سبورت)

