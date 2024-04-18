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دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يهزم آرسنال ويتأهل إلى المربع الذهبي

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المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي اليوم الأربعاء عقب فوزه في إياب ربع النهائي على ضيفه آرسنال 1-صفر.
 
وسجل جوشوا كيميتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.
 
وهو أول هدف بالرأس لكيميتش في المسابقة منذ أكتوبر 2017 أمام سلتيك.
 
يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
 
ووصل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020.
 
وفشل أرسنال في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 3 من آخر 4 مرات خاض فيها الدور ربع النهائي منذ موسم 2007-2008.
 
وبلغ توماس توخيل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة (باريس سان جيرمان وتشلسي وبايرن ميونيخ).

(بي إن سبورت)
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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