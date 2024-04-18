لاعب ريال مدريد يروي معاناته أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

علق ناتشو فرنانديز، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن معاناته أمام نادي مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن فريق ريال مدريد من الفوز على مانشستر سيتي، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وخطف بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ناتشو في تصريحات بعد المباراة لشبكة “موفي ستار” الإسبانية: “عانينا الليلة كثيرًا أمام مانشستر سيتي، كنا تحت ضغط رهيب على مدار المباراة، لكننا ريال مدريد، نقاتل حتى النهاية”.

وتابع: ” عادة نحن من نضع الفرق تحت ضغط، ولكن اليوم كان العكس، لسنا معتادين على مثل هذه المعاناة”.

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وواصل:” اليوم أظهرنا من نحن، وكيف ندافع، قجمنا أفضل نسخة دفاعية لنا أمام مانشستر سيتي. واستطعنا التأهل إلى نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي”.

واختتم حديثه:” أشعر بالقشعريرة عندما أتحدث عن هذه المباراة. لم نبدأ ركلات الترجيح بشكل جيد، لكننا أظهرنا شخصية ريال مدريد، وجعلنا هذه الليلة سحرية لنا”.

وضرب ريال مدريد موعدَا مع نظيره بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.