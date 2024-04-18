موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة عقب توديع دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - فشل فريق مانشستر سيتي من العبور لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته مساء أمس الأربعاء، من نظيره ريال مدريد بركلات الترجيح في اياب ربع النهائي.

حيث انتهت مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بوقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح والتي اطاحت بالسكاي بلو من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

ينتظر مانشستر سيتي مباراة نارية أمام تشيلسي ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي الفريقين يوم السبت المقبل الموافق 20 أبريل الجاري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ويملبي.