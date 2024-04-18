موقف كارفخال وفينسيوس من مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، موقف ثنائي ريال مدريد كارفخال وفينسيوس جونيور من مواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو، المقرر لها الأحد المقبل.

وخرج الثنائي كارفخال وجونيور كبدلاء من مباراة الريال أمس أمام نظيره مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتأهل المرينجي لنصف النهائي بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

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وقال الصحفي الموثوق به فابريزيو رومانو، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” جاهزية الثنائي كارفخال وفينسيوس جونيور لمواجهة برشلونة القادمة، مشيرًا إلى عدم وجود ما يعوق مشاركتهما في مباراة الكلاسيكو القادمة.

ويلتقي برشلونة نظيره ريال مدريد في التاسعة من مساء الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

من جانبه أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين سيزار سوتو جرادو حكمًا لمباراة الكلاسيكو القادمة، على أن يعاونه خوسيه ماريا سانشيز مارتنيز في تقنية الفيديو.