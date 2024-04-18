شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب هانيا الحمامى من بطولة الجونة الدولية للاسكواش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش انسحاب البطلة المصرية هانيا الحمامى، لاعبة وادى دجلة المصنفة الثانية على مستوى العالم للسيدات، من بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش بسبب الإصابة التى تعرضت لها أثناء التدريب.

وتحل نوران جوهر، لاعبة بالم هيلز، المصنفة الثالثة على العالم والمدافعة عن اللقب، مكان الحمامي في المركز الثاني.

وتنطلق غداً الجمعة، منافسات النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

تعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA إحدى أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، فضلاً عن أنها واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم.

وتنطلق فعاليات البطولة في مدينة الجونة بمشاركة 22 دولة في منافسات قوية بين أكثر من 96 لاعباً مصنفين عالمياً في منافسة قوية ينتج عنها العديد من النتائج التي تؤثر على الترتيب العالمي للاعبين المشاركين، ويتنافسون على الفوز بجوائز مالية ضخمة تصل إلى 350,000 دولار.

وتأتي البطولة بالتزامن مع اختيار رياضة الاسكواش ضمن الألعاب الأوليمبية في الدورة القادمة بلوس انجلوس عام 2028.

وحققت النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA العام الماضي نجاحاً كبيراً، وشهدت تتويج نوران جوهر وعلي فرج.