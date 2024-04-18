شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يحيى فقرة بالدورى الأفريقى لكرة السلة بمشاركة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك حسن شاكوش فى إحدى فقرات الدورى الأفريقى لكرة السلة BAL، الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر فى الفترة من 19 إلى 27 أبريل الجارى.

ومن المقرر أن يحيى فريق شارموفرز أول أيام البطولة بينما شاكوش ثانى الأيام.

ويشارك فريق كرة سلة رجال الأهلى في الدورى الأفريقى لكرة السلة في مجموعة النيل، بصفته حامل لقب النسخة الماضية.

ويقع الأهلى في مجموعة النيل التي تضم فرق سيتى أويلرز الأوغندى، بانجى من جنوب أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى الأهلى الليبى.