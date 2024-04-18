ضربة موجعة في الهلال السعودي قبل موقعة الإياب أمام العين

تلقى نادي الهلال السعودي ضربة موجعة، قبل مواجهة العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكدت صحيفة الرياضية أن صالح الشهري، سوف يخضع لاختباراتٍ طبية على موضع إصابته في الركبة، يوم الأحد المقبل، لتحديد مدى إمكانية مشاركته في لقاء العين.

وكان البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الخسارة من العين برباعية مقابل هدفين في الذهاب، عن شعور مهاجمه الشهري بآلامٍ، قبل اللقاء.

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وشارك الشهري لبعض الدقائق من الدقيقة 72، عندما دخل بديلًا أمام العين في لقاء الذهاب، بعد خروج ميشيل ديلجادو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة الركبة تعرض لها الشهري خلال مشاركته أمام الاتحاد، 11 أبريل الجاري، في نهائي بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ولعب الشهري 22 مباراة خلال الموسم الجاري مع الهلال، وأحرز 5 أهداف، وصنع هدفين.