"الأهلي رفض".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن رد كولر على رحيل موديست

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن موقف كولر من رحيل الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق خلال المرحلة الماضية، في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه.

وتعاقد النادي الأهلي، مع الفرنسي موديست، مع بداية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع نادي بروسيا دورتموند الألماني.

قال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "هقولكم سر في الانتقالات الشتوية الماضية، كولر وافق على رحيل موديست، ودي معلومة، ولكن بشرط التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلا منه".

أضاف: "إدارة النادي الأهلي شافت أن طلب كولر بالتعاقد مع مهاجم جديد صعب، وتحتاج إلى مبالغ كبيرة، لأن الانتقالات الشتوية دائما مش بتكون بنفس قوة الانتقالات الصيفية".

أكمل: "إدارة الأهلي أجلت قرار التعاقد مع مهاجم جديد للصيف، ولكن لفتت نظر كولر، إلى بند المشاركة في عقد موديست، والمدير الفني قالهم خلاص هو لاعب عندي وأرفض أن أي حد يتدخل في عملي".

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