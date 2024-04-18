شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات شرسة فى ثانى أيام بطولة الجمهورية للكانوى والكياك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم سباقات اليوم الثانى لبطولة الجمهوريه للكانوى والكياك "الحافز الرياضى" التى يقيمها الاتحاد المصرى برئاسة اللواء أيمن شويتة بمجرى المسابقات ببحيرة إدكو بالمعدية التابعة لمحافظة البحيرة والتي بدأت صباح اليوم الخميس.

وتقام البطولة خلال الفترة من 17 - 20 أبريل 2024 استمرارا لخطة النشاط المحلي للاتحاد المصري للكانوي والكياك لنشر اللعبة وزيادة أعداد المشاركين والممارسين لها وفتح مراكز تدريب ومعسكرات فى كل المحافظات.

وتقام البطولة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بحضور مشرفى الإدارة العامة للحافز الرياضي برئاسة الدكتور محمد الدمياطي ومن مجلس إدارة الاتحاد اللواء أيمن شويتة رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد العميد دكتور خالد سمير واللواء أحمد كامل عضو مجلس الإدارة وعادل توتو رئيس نادي المعدية ومحمد مكرم مدير النادي و الطاقم الاداري للاتحاد سعيد فوزي مدير الإتحاد وعبد الحليم عبد الناصر مدير المكتب الفني و إسلام هاني مسؤول النشاط المحلي وأحمد عبد الباسط المدير المالي و المحاسب أحمد إبراهيم، للإشراف علي البطوله كونها بطولة حافز رياضي و لها أهميه كبري لطلبة الثانويه العامه المشاركين بها.

ويشارك في البطولة حوالي 300 لاعب ولاعبة يمثلون 14 ناديا من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره في سباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م ، 5000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافه إلي سباقات العمومي للسيدات و الرجال.

تشارك في البطولة اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولون العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية الرياضي ، البنك الاهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الاقصر ، نادي اسوان )

ويديرالبطولة الكابتن احمد حلمي غريب و نائب مدير البطوله الدكتور جمال عبد القادر و يترأس حكام الإتحاد الكابتن مصطفي بدوي و رئيس حكام البطوله ك / عصام فخري.

وتبدأ غدا نهائيات البطولة و سباقات البارا كانوي التي تشهد منافسات شرسه بين الأندية المشاركة.