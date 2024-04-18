شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد أبو جبل بقطع فى الرباط الصليبى.. وأشعة أخرى للتأكيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى تفاصيل إصابة محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق بعد ظهور نتيجة التشخيص المبدئى الذى خضع له الحارس تحت أشراف طبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن.

وأكد رئيس البنك أن التشخيص المبدئي أثبت إصابة أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش أمس ،الأربعاء، بالدوري.

وجاء تشخيص طبيب الفريق بوجود قطع فى الرباط الصليبي وسيتم عمل أشعة رنين أخرى للتأكد من الإصابة خلال 48 ساعة عقب اختفاء الورم.

وحقق طلائع الجيش الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile.

جاء هدف طلائع الجيش عن طريق يسرى وحيد في الدقيقة 74 من تسديدة قوية لتسكن شباك محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى.

بهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما توقف رصيد البنك الاهلى عند النقطة 18 محتلا المركز الثالث عشر.