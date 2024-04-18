الامارات | إصابة حارس منتخب مصر أبوجبل بقطع في الرباط الصليبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي البنك الأهلي المصري، عن تعرض حارس مرماه والمنتخب المصري محمد أبو جبل لقطع في الرباط الصليبي.

وقال اشرف نصار، رئيس النادي، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الخميس إن التشخيص المبدئى لطبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء اشعة الرنين المغناطيسي لمحمد أبوجبل حارس مرمي الفريق الأول ،اظهر وجود قطع بالرباط الصليبي.

وأضاف :" سيتم عمل أشعة الرنين مره أخرى للتأكد من الإصابة وذلك خلال 48 ساعة عقب الإختفاء التدريجى للورم".

وكان محمد أبوجبل قد غادر مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي اقيمت مساء أمس الثلاثاء بالدوري المصري مصابا.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة في ترتيب الدوري المصري.