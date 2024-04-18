شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أشرف روقا يغيب عن مران الزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب محمد أشرف روقا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مران القلعة البيضاء المقام حالياً على ملعب النادى استعداداً لمواجهة دريمز الغانى في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويعانى محمد أشرف روقا من إصابة فى العضلة الخلفية تسببت فى غيابه عن مران القلعة البيضاء، وتحوم شكوك حول لحاقه أمام بطل غانا بالكونفدرالية.

وألقى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، الذى أقيم على ملعب النادى، استعداداً لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالمباراة المقبلة أمام بطل غانا.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة الفنية، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة، لتجهيز اللاعبين بدنيا للمباراة المقبلة أمام بطل غانا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.