شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يحضر مباراتي سيراميكا ضد الاتحاد وفيوتشر أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة في مباراتي سيراميكا والاتحاد السكندري، ثم توجه الجهاز الفني بعدها لحضور مباراة فيوتشر وفاركو.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة سيراميكا مع نظيره الاتحاد السكندرى فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وجاء التقدم لفريق سيراميكا في الدقيقة 30 عن طريق أحمد ياسر ريان، بينما جاء الرد سريعا وتمكن عمرو صالح من تسجيل هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندرى في الدقيقة 32.

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 28 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 24 محتلا المركز السادس.