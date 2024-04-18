شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: اعتدنا على صعوبات إفريقيا وجاهزون لـ مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي إن مواجهة مازيمبي الكونغولي التي تقام عصر السبت القادم ستكون ‏صعبة للغاية، في ظل إقامتها على ملعب المنافس بذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى جاهزية الجميع لخوض ‏المباراة.

وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي ، أن الأهلي سيواجه منافسًا قويًّا، وأن الجهاز الفني درس نقاط القوة والضعف في صفوف مازيمبي بشكل واضح، وأن الأهلي سوف يسعى إلى التسجيل، ومحاولة تجنب اهتزاز مرماه، للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة.‏

وأوضح: «اعتدنا على مواجهة الصعاب، وهذه ليست المرة الأولى التي نصل فيها إلى مرحلة نصف النهائي، وقد واجهنا تحديات عديدة في ‏السنوات الماضية، ونحن معتادون على هذا الأمر، وقد جئنا لتقديم مباراة كبيرة، وبالطبع نعلم جيدا أن كل فرق القارة تؤدي بكل قوتها أمام الأهلي تحديدًا، ولكننا نمتلك ما يكفي من الخبرات، وسوف نسعى لتقدم أفضل ما يمكن لتخطي هذه المرحلة والوصول إلى النهائي مرة أخرى».‏

وأكمل: «لدينا مواجهتان أمام مازيمبي وسوف نأخذ كل مباراة على حدة.. ونخوض المباراة الأولى هنا في الكونغو بكامل تركيزنا، ونأمل أن نحقق نتيجة ‏جيدة تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة

وخاض الأهلى مرانه الأول في الكونغو عصر اليوم ،الخميس، على ملعب تي بي مازيمبي الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق بما يقرب من 25 دقيقة، وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه مباراة الفريقين السبت المقبل المقرر لها الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى الكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

وحسب مصادر فى الأهلى فإن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد.

ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.