ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الإسماعيلي وفوز فيوتشر

يستعرض موقع “كورة 365” ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري بعد سقوط فريق الإسماعيلي أمام زد، وفوز فيوتشر على نظيره فاركو.

وأقيمت اليوم الخميس ثلاث مباريات، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره الاتحاد السكندري، إيجابيًا بهدف لكل فريق.

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فيما فاز فريق فيوتشر على نظيره فاركو بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشر، كما سقط فريق الإسماعيلي أمام زد بهدفين مقابل هدف.

وشهدت منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري أمس، فوز الجونة على سموحة بهدف نظيف.

وتعادل إنبي مع الداخلية سلبيًا، فيما فاز فريق طلائع الجيش على البنك الأهلي بهدف نظيف.

ويتصدر فريق بيراميدز، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الاهلي المركز الحادي عشر بـ21، بينما يتواجد الزمالك في المرتبة الثانية عشر بـ21 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز – 32 نقطة.

2- إنبي – 29.

3- الاتحاد السكندري – 28.

4- المصري – 28.

5- زد – 27.

6- الجونة – 25.

7- سيراميكا كليوباترا – 24.

8- مودرن فيوتشر – 24.

9- طلائع الجيش – 24.

10- سموحة – 22.

11- الأهلي – 21.

12- الزمالك – 21.

13- البنك الأهلي – 18.

14- الإسماعيلي – 18.

15- بلدية المحلة – 16.

16- فاركو – 12.

17- المقاولون – 12.

18- الداخلية – 10 نقاط.