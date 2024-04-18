نجم روما يحقق رقمًا قياسيًا بعد هدفه في مرمى ميلان بـ الدوري الأوروبي

أنهى فريق روما، الشوط الأول متقدمًا على نظيره ميلان 0/2، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الأوليمبيكو، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2024 – 2023.

وجاء هدفي روما في شباك ميلان، عن طريق كل من: جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 12، باولو ديبالا في الدقيقة 22.

وتعرض التركي زكي شيليك ظهير فريق روما للطرد في الدقيقة 31.

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وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، أصبح جيانلوكا مانشيني أول لاعب من روما يسجل في مباراتي الذهاب والإياب من نفس دور خروج المغلوب في مسابقة أوروبية منذ إدين دجيكو ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2020/21.

وجاء تشكيل روما:

حراسة المرمى: ميلي سفيلار.

الدفاع: محمد زكي سيلك – مانشيني – كريس سمولينج – ليوناردو.

خط الوسط: لياندرو باريديس – بيليجريني – إدواردو بوف.

خط الهجوم: باولو ديبالا – لوكاكو – ستيفان الشعراوي.