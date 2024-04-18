طاهر محمد: تعودنا على مواجهة الصعاب.. وهدفنا الصعود إلى نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التركيز القوي من جانب كل لاعبي الفريق، لتخطي مازيمبي الكونغولي والصعود إلى الدور نهائي بطولة أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم السبت المقبل الموافق 20 أبريل الجاري، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال طاهر في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "هذه ليست المرة الأولى التي نصل فيها إلى نصف النهائي بدوري الأبطال، ولذلك تعودنا على مواجهة كل الصعاب والظروف المختلفة في البطولة".

وأضاف: "نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في المباراة، للصعود إلى نهائي البطولة، وتعرضنا للكثير من الظروف الصعبة والتحديات خلال السنوات الماضية".

واختتم: "لدينا مواجهتان أمام مازيمبي، ونأخذ كل مباراة على حدة، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام مازيمبي، تساعد الفريق بشكل كبير في مباراة العودة بالقاهرة".

ويذكر أن الأهلي، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق سيمبا التنزاني في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.