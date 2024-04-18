صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في مرمى أتالانتا بالدوري الأوروبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من إحراز هدف فريقه الأول في شباك أتالانتا، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأحرز صلاح الهدف الأول للريدز في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول، من علامة الجزاء.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز بفارق أربعة أهداف، لضمان الصعود إلى الدور نصف النهائي بالبطولة، بعد هزيمته بثلاثية في مباراة الذهاب.

وكان ليفربول تلقى الهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء الذهاب، الذي جمع بين الفريقين على ملعب "آنفيلد".