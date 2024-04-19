شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة جمهور الزمالك لـ50 ألف مشجع أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مسئولو نادى الزمالك الموافقة الرسمية على زيادة أعداد الجماهير التى ستحضر مواجهة دريمز الغانى في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، إن العدد الذى كان مسموحا له بالحضور هو 30 ألف، وطلب المجلس الموافقة على زيادة العدد لـ 50 ألفا، وتسلم النادى منذ ساعات الموافقة الرسمية على زيادة أعداد الجماهير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.