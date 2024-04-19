شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مصر صاحبة خبرات كبيرة فى تنظيم البطولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أشرف صبحى، وزير الشباب الرياضة، الشكر إلى الاتحاد المصري للكاراتيه لاستضافة بطولة العالم العام المقبل، وقال: "نشرف باستضافة بطولة العالم 2025 بمصر، حيث إن مصر صاحبة الخبرات الكبيرة، وسبق واستضافت بطولات عالمية فى ظل جائحة كورونا بنظام الفقاعات".

وقال صبحى موجها حديثه إلى رئيس الاتحاد الدولى، إن مصر سوف تستضيف 3 بطولات العام المقبل، وهى بطولة العالم والدورى العالمى بالإضافة إلى البحر المتوسط.

وأضاف وزير الرياضة خلال حفل توقيع الشركة المتحدة للرياضة عقد تسويق بطولة العالم للكاراتيه، أن مصر تسعى دائما إلى التطوير الدائم وهو ما يوسع دائرة الممارسة الرياضية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الإنشائية من استادات وملاعب.

ونظمت الشركة المتحدة للرياضة، اليوم الخميس، حفل توقيع عقد تسويق حقوق الاتحاد المصري للكاراتيه ، بحضور قيادات الشركة المتحدة، وكذلك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مسئولي اتحاد اللعبة.

يذكر أن مصر سبق ونظمت بطولة العالم فى نسختى 1983 و1988 وأصدر الاتحاد الدولى الكاراتيه WKF تعليماته إلى جميع الدول المستضيفة لبطولات الدورى العالمى البريميرليج، بوضع اسم CAIRO-2025 بجوار اسم الدول المستضيفة لبطولات البريميرليج على مدار العامين (2024 /2025)، والتى تعد أكبر دعاية لأول بطولة عالم رانك فى تاريخ الاتحاد الدولى والتى تستضيفها مصر خلال عام 2025.