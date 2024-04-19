شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إيقاف قيد الزمالك مجددا بسبب أزمة مستحقات بوطيب وباتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة تجديد عقوبة إيقاف القيد للنادى بسبب المديونيات المستحقة للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق الكروى الأول.

وقال المصدر فى تصريحاته لـ ”الخليج 365”: "خالد بوطيب حصل على حكم بتأيد الغرامة المالية على نادى الزمالك، والمقدرة بمليون و900 ألف يوريو، ووصلت لـ 2 مليون و400 ألف يوريو بالغرامات الموقعة على النادى".

وأضاف المصدر: "مجلس الزمالك وعمرو أدهم يتواصلون مع محامى اللاعب المغربى من أجل الوصول لاتفاق حول جدولة المبلغ، وينتظر المجلس موافقة اللاعب، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق سيتعرض النادى لإيقاف قيده فى الموسم الجديد".

وتعاقد نادى الزمالك مع المغربى خالد بوطيب في يناير 2019، قبل أن يفسخ عقده في يناير 2020، الأمر الذى دفع اللاعب إلى شكوى النادى الأبيض.

على الجانب الآخر، ينتظر جايمى باتشيكو جلسة يوم 30 أبريل الجارى، للحكم النهائى فى شكواه ضد الزمالك، وأكد المصدر أن المدرب البرتغالى حكم له فى البداية بحصوله على باقى قيمة عقده مع الزمالك والبالغة 600 ألف يورو، لكن المدرب جدد شكواه وطلب الحصول على قيمة عقده بالكامل، وهو ما سيتم الحكم فيه فى جلسة 30 أبريل.

ويسعى الزمالك للتواصل مع باتشيكو عقب رحيل المدرب عن تدريب بيراميدز، إلا أنه غادر القاهرة ولم يتمكن مجلس الزمالك من التواصل مع الخواجة للوصول لحل يرضى الطرفين، ويبحث الزمالك عن وسطاء للتواصل مع باتشيكو.