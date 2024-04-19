أسامة عرابى: كولر يتحمل تراجع مستوى الاهلى.. وعقلية اللاعب المصرى لا تتحمل ضغط المباريات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أسامة عرابى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للقلعة الحمراء يتحمل مسئولية تراجع مستوى الفريق فنيا خلال الفترة الماضية وفى مواجهة الزمالك الأخيرة قام بوضع تشكيل بشكل خاطىء وتدارك الأمر فى بداية الشوط الثانى حيث الغيابات كانت صاحب عامل مؤثر ايضاً.

وأوضح أسامة عرابى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر آون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا " عقلية اللاعب المصرى لن تتحمل ضغط المباريات حيث لا يوجد جدول منتظم للمباريات وهذا الأمر يضع المدربين فى مشكلة كبيرة حيث نسبة الإصابات كبيرة ومؤثرة فى الأهلى ايضاً ".

وأشار أسامة عرابى قائلا " من اللاعبين الذين كانوا الأقرب إلى الإحتراف والوصول إلى العالمية فى جيله محمد عبد الجليل حيث كان يتمتع بإمكانيات عالية ".

وتابع أسامة عرابى قائلا " وليد صلاح الدين من آفضل المواهب داخل النادى الأهلى وكنت اتمنى احترافه فى الدوريات الأوروبية ".

وأختتم أسامة عرابى حديثة قائلا " المدرب الألمانى هولمان من آفضل المدربين فى تاريخ النادى الأهلى حيث كان تدريبه من أمتع التدريبات ولجميع اللاعبين فى ذلك التوقيت ".