يورجن كلوب يدافع عن محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - دافع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن نجمه محمد صلاح لاعب الريدز بعد إهداره انفراد خلال مباراة أتالانتا في الدوري الأوروبي.

وفاز ليفربول على أتالانتا في مباراة الإياب بهدف نظيف، لكن لم يساعده في التأهل لنصف النهائي بعد سقوطه في الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة أمام أتالانتا من ركلة جزاء نجح في تنفيذها داخل الشباك.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف محققة من انفراد رائع للنجم الدولي المصري لكن فشل في تسجيلها وسط حاجة ليفربول لهدفين للعودة في المباراة.

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بعد نهاية المباراة: محمد صلاح أحرز ركلة الجزاء بشكل رائع، أما فرصته الثانية لم يكن محظوظًا، ليست المرة الأولى يهدر فرصة كهذه.

وتابع مدرب ليفربول حديثه: لن أصنع قصة كبيرة منها مثلكم، لست قلقاً من أداء مو، هذا مايفعله المهاجمين، هذا مايحدث للمهاجمين، علينا تخطي ذلك.

وخرج ليفربول من دور ربع النهائي بالدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام أتالانتا بثلاث أهداف مقابل هدف مجموع المباراتين.