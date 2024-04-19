شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يواجه سيتى اويلرز بالدورى الإفريقى لكرة السلة bal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى في السابعة من مساء اليوم ،الجمعة، فريق كرة السلة بالنادى الأهلى "رجال" مع نظيره سيتى اويلرز الأوغندي فى أول مباريات الدورى الإفريقي لكرة السلة رجال، والتى تقام فى الفترة من 19 إلى 27 إبريل الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ويشارك الأهلى في الدورى الإفريقى لكرة السلة في مجموعة النيل، بصفته حامل لقب النسخة الماضية ، ويقع الأهلى في مجموعة النيل التي تضم فرق سيتى أويلرز الأوغندى، بانجى من إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى الأهلى الليبى.

ويشارك حسن شاكوش فى إحدى فقرات الدورى الأفريقى لكرة السلة BAL، فى فقرات غدا السبت بينما يشارك فريق شارموفرز فى فقرات اليوم.

ووفقا لجدول المباريات يلتقى الأهلى مع كل من الأهلى الليبى، ثم بانجى من إفريقيا الوسطى، ثم سيتى اويلرز ويليه الأهلى الليبى فى اخر مباراة.