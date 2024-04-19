شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشيد بجهود السفارة المصرية فى الكونغو قبل مواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى الكونغو، على توجيه الشكر للسفير هشام المقود، ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو؛ نظرا للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع والعمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت بعثة الأهلي منذ وصولها إلى مدينة لوبومباشي.

وقال الدكتور محمد شوقي، إن السفير هشام المقود ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو قاموا بجهود كبيرة لتوفير الأجواء اللازمة للبعثة، وأن هذه الجهود بدأت قبل وصول الأهلي إلى الكونغو، حيث قام وفد من مسئولي السفارة، وعلى رأسهم إسلام قناوي قنصل مصر في الكونغو، باستقبال البعثة في مطار لوبومباشي، وأقام معها في نفس الفندق؛ لحل أي مشاكل أو عقبات قد تواجهها.

وأشار رئيس البعثة إلى أن السفير هشام المقود أجرى العديد من الاتصالات مع عدد من المسؤولين في الكونغو لتأمين تحركات البعثة أثناء الذهاب إلى ملعب التدريب والعودة إلى الفندق بخلاف الترتيبات الخاصة بيوم المباراة.

وأكد أن هذا الأمر ليس بغريب على رجال الدبلوماسية المصرية التي تحرص دائما على مساندة جميع الأندية المصرية أثناء مشاركاتها الأفريقية.

وعقد الدكتور محمد شوقي عدة جلسات مع الجهاز الإداري للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة مازيمبي التي تجمع الفريقين غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي فى الثالثة عصر غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة هداف مقابل ثلاثة ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق قبل أن يفوز على زد اف سى بهدف دون رد ثم عاد المارد الاحمر وتلقى خسارته الثانية هذا الموسم أمام غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف.



يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر غداً السبت فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.



ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.