الزمالك يدرس السفر إلى غانا بطائرة خاصة لمواجهة دريمز فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك السفر إلى غانا بطائرة خاصة لمواجهة دريمز المقرر لها 28 أبريل الجاري ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى توفير الوقت والجهد على اللاعبين قبل المواجهة المصيرية أمام بطل غانا فى إياب نصف النهائي.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأبيض إلى غانا يوم 25 أبريل الجاري، بعد مباراة الذهاب بأربعة أيام والمقرر لها الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى.

في سياق متصل، يجرى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك أكثر من تعديل على تشكيل الفريق فى مباراة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية نظراً للغيابات المتوقعة فى اللقاء، ومن أجل الحفاظ على توازن وتماسك الفريق فى المواجهة المصيرية.

ويلتقى الزمالك مع دريمز الغانى يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.