سيف عابد: صدارة المجموعة خطوة مهمة للأهلي نحو اللقب الإفريقي ‏‎

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب سيف عابد، لاعب فريق رجال طائرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة الأهلي، بعد تحقيق العلامة الكاملة، مؤكدا أن الفريق لن يتهاون في أي مباراة خلال مشواره.



‏‎وقال سيف: هدفنا منذ البداية التأهل بالعلامة الكاملة من دور المجموعات لتسجيل بداية قوية في البطولة، والآن نبدأ الاستعداد للأدوار الإقصائية.

وأضاف: قبل أي مباراة نعطي كل فريق حقه وندرسه بشكل جيد للغاية ونعرف نقاط قوته وضعفه، وهو الأمر الذي يساعدنا في السيطرة على المباراة.

وتابع أن الفوز على فريق العدالة الكيني كان مهما من أجل حسم صدارة المجموعة وتوجيه رسالة قوية إلى جميع المنافسين بأن الأهلي لن يفرط في اللقب.