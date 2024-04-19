شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تطلب استضافة مقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت اللجنة البارالمبية المصرية بطلب رسمي لإبداء رغبتها فى استضافة مصر لمقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، وذلك تماشيا مع استراتيجية اللجنة البارالمبية الدولية في العمل على استقلالية الرياضات البارالمبية ومنها رياضة رفع الأثقال البارالمبي.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن طلب استضافة مقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي فى القاهرة يأتي نتيجة لريادة مصر فى تلك الرياضة، والدعم الكبير الذي توليه الدولة للرياضة على مستوى المنشآت والمنافسات.

وأشار مصطفى إلى أن الطلب سيتم مناقشته مع اللجنة البارالمبية الدولية خلال شهر يونيو من العام الجاري، ومعرفة كافة المتطلبات للعمل علي احتضان مقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي في مصر.

وأكد مصطفى أن طلب مصر يأتي ضمن إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة وتشجيع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استضافة المقرات العالمية، ودعم الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة.