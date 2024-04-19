ربيعة: سبق لي اللعب في هذا الملعب.. والأهلي هدفه الفوز دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد لاعب النادي الأهلي، رامي ربيعة، على صعوبة مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سبق لي اللعب في هذا الملعب، وأعلم أجواء هذه المباريات، ودائما لا ننظر للتاريخ، ونركز فقط على مباراة الغد".

وأضاف: "دائما هدفنا الفوز بصرف النظر عن المنافس الذي نواجهه، وجميع اللاعبين لديهم نفس المفهوم".

ويلاقي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

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