ربيعة: سبق لي اللعب في هذا الملعب.. والأهلي هدفه الفوز دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أكد لاعب النادي الأهلي، رامي ربيعة، على صعوبة مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال ربيعة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سبق لي اللعب في هذا الملعب، وأعلم أجواء هذه المباريات، ودائما لا ننظر للتاريخ، ونركز فقط على مباراة الغد".
وأضاف: "دائما هدفنا الفوز بصرف النظر عن المنافس الذي نواجهه، وجميع اللاعبين لديهم نفس المفهوم".
ويلاقي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر.
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