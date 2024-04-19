كولر: شاهدت مباراة بيراميدز ومازيمبي.. وندرس مشاركة بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، على جاهزية فريق الأهلي لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نعلم جيدا أن الأجواء صعبة، الملعب من النجيل الصناعي والمدرجات قريبة من الملعب، ولكن اللاعبون مستعدون جيدًا ويعلمون جيدا كافة التفاصيل، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي تساعدنا في مباراة الإياب".

وأضاف: "خسرنا مباراة في الدوري ولكن في نفس التوقيت لدينا العديد من المباريات المؤجلة والأجواء في بطولة إفريقيا مختلفة تماما، خاصة أن المنافس قوي وهدفنا تقديم كرة قدم جيدة".

وواصل: "أي لاعب يرتدي قميص الأهلي فهو يمثل الفريق، وأن واثق تماما في قدرة اللاعبين على تقديم مباراة جيدة، خاصة أن الجميع يريد التأهل للنهائي وتكرار تجربة الموسم الماضي".

وعن موقف بيرسي تاو، أوضح كولر: "بيرسي كان يعاني من إصابة وشارك في التدريبات منذ ثلاثة أيام، والجهاز الفني يدرس احتمالات مشاركته في لقاء الغد من عدمها".

وأتم السويسري: "شاهدت عددا من مباريات مازيمبي، من بينها بيراميدز التي خسرها الفريق المصري بثلاثية، وكان بإمكانه تحقيق الفوز لو استغل الفرص التي أتيحت له، وفي نفس الوقت كان مازيمبي موفقا في الفرص التي أتيحت له".

ويلاقي المارد الأحمر نظيره مازيمبي الكونغولي غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

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