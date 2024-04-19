شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم إيقاف القيد للزمالك مجدداً بسبب بوطيب وباتشيكو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن تجديد عقوبة إيقاف القيد لنادى الزمالك، بسبب المديونيات المستحقة للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق الكروى الأول، وهو ما رد عليه مصدر مسئول بالقلعة البيضاء ليتم كشف الحقائق فى هذا الأمر.



ج: قال مصدر بنادى الزمالك فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "خالد بوطيب حصل على حكم بتأييد الغرامة المالية على نادى الزمالك، والمقدرة بمليون و900 ألف يوريو، ووصلت لـ 2 مليون و400 ألف يوريو بالغرامات الموقعة على النادى".



ج: مجلس الزمالك، وتحديدا عمرو أدهم عضو المجلس، يتواصل مع محامى اللاعب المغربى من أجل الوصول لاتفاق حول جدولة المبلغ، وينتظر المجلس موافقة اللاعب، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق سيتعرض النادى لإيقاف القيد فى الموسم الجديد".



ج: تعاقد نادى الزمالك مع المغربى خالد بوطيب في يناير 2019، قبل أن يفسخ عقده في يناير 2020، الأمر الذى دفع اللاعب لشكوى النادى الأبيض.



ج: ينتظر جايمى باتشيكو جلسة يوم 30 أبريل الجارى للحكم النهائى فى شكواه ضد الزمالك، وأكد المصدر أن المدرب البرتغالى حكم له فى البداية بالحصول على باقى قيمة عقده مع الزمالك والبالغة 600 ألف يورو، لكن المدرب جدد شكواه وطلب الحصول على قيمة عقده بالكامل، وهو ما سيتم الحكم فيه فى جلسة 30 أبريل.



ج: يسعى الزمالك للتواصل مع باتشيكو عقب رحيل المدرب عن تدريب بيراميدز، إلا أنه غادر القاهرة ولم يتمكن مجلس الزمالك من التواصل مع الخواجة للوصول لحل يرضى الطرفين، ويبحث الزمالك عن وسطاء للتواصل مع باتشيكو.