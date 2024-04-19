شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مران للأهلي قبل مواجهة مازيمبي.. بدأ بالفاتحة ومحاضرة كولر وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم، الجمعة، آخر تدريباته بالكونغو استعداداً لمواجهة مازيمبي المقرر لها الثالثة عصر غد، السبت، بتوقيت القاهرة، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي المران بقراءة الفاتح، ثم عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة سريعة مع اللاعبين فى أرض الملعب، تحدث معهم خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الغد المرتقبة.

وخاض الفريق فقرة بدنية شارك فيها اللاعبين، كما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس فقرة للحراس.

على صعيد آخر، حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فى الكونغو، على توجيه الشكر للسفير هشام المقود، ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو؛ نظرا للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع والعمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت بعثة الأهلي منذ وصولها إلى مدينة لوبومباشي.

وقال الدكتور محمد شوقي، إن السفير هشام المقود ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو قاموا بجهود كبيرة لتوفير الأجواء اللازمة للبعثة، وأن هذه الجهود بدأت قبل وصول الأهلي إلى الكونغو، حيث قام وفد من مسئولي السفارة، وعلى رأسهم إسلام قناوي قنصل مصر في الكونغو، باستقبال البعثة في مطار لوبومباشي، وأقام معها في نفس الفندق؛ لحل أي مشاكل أو عقبات قد تواجهها.

وأشار رئيس البعثة إلى أن السفير هشام المقود أجرى العديد من الاتصالات مع عدد من المسؤولين في الكونغو لتأمين تحركات البعثة أثناء الذهاب إلى ملعب التدريب والعودة إلى الفندق بخلاف الترتيبات الخاصة بيوم المباراة وأكد أن هذا الأمر ليس بغريب على رجال الدبلوماسية المصرية التي تحرص دائما على مساندة جميع الأندية المصرية أثناء مشاركاتها الأفريقية.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي فى الثالثة عصر غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.