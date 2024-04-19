شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: زيزو وفتوح نصف قوة الزمالك وأحسن ثنائي فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، على أداء ثنائي الفارس الأبيض أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح خلال الفترة الأخيرة مع ناديه. وقال أحمد عبد الحليم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو نصف فريق الزمالك حاليًا، والثنائي الأفضل فى مراكزهم وفى مصر".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "بالطبع غياب أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح عن مباراة الزمالك ضد دريمز إف سي فى ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية للإصابة سيكون مؤثراً على الأبيض".

وتابع عبد الحليم، "الزمالك ظهر فى مباراة القمة بصورة جيدة، وأتمنى أن يستغل الأبيض دوافع الفوز والانتصار على دريمز الغاني، ووضع قدميه فى الدور النهائي من البطولة مبكرًا".