شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: كهربا ماشي على سطر وبيسيب سطر فى الأهلى.. وعبد المنعم "اتغر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد حسن مصطفى، نجم النادي الأهلي السابق، ثنائي المارد الأحمر محمد عبد المنعم ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بسبب تراجع أداء الثنائي مؤخرا وتذبذب المستوى.

وقال لاعب الأهلي السابق، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "للأسف الشديد محمود عبد المنعم كهربا مستواه في النازل وماشي على سطر وبيسيب سطر، ويجب عليه تقييم نفسه لمعرفة سبب التراجع الذي يعيشه".

وأضاف حسن مصطفى، "محمد عبد المنعم متوتر خلال الفترة الأخيرة، ودائم التشاجر مع لاعبي المنافس، ووصل مرحلة الغرور، ويجب على مسئولى النادي الأهلي التحدث معه، ومطالبته بالتركيز فى الملعب فقط، حتى يعود لسابق مستواه والذي ظهر عليه في بداياته".