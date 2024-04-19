جوارديولا يتغنى بريال مدريد ويكشف سبب رحيل بالمر عن مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، عن الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي.

وقال بيب: "يجب أن تنصف خصمك على ما قدمه، ريال مدريد دافع بشكل رائع جدا لـمدة 120 دقيقة، وإذا سألتني هل نستطيع الدفاع بهذا الشكل لهذه المدة الطويلة بشكل ناجح؟ سأقول لك لا".

وأضاف: "هذه ليست التجربة الأولى في الأبطال، لقد حدثت لي سابقا مع برشلونة ضد تشيلسي، ومع بايرن ميونيخ ضد أتليتكو مدريد، هذه هي كرة القدم".

وأردف: "نحن حزينون بالطبع ولكن غدا يوم جديد، يجب أن نعمل مجددا ونعود للأبطال الموسم المقبل".

وعن رحيل كول بالمر، أوضح: "استمر موسمين يطلب مغادرة مانشستر سيتي، قلت له أبقى لكنه أراد الرحيل، ماذا نستطيع أن نفعل؟".

وأتم جوارديولا: "إنه لاعب استثنائي ويتمتع بإمكانات خارقة، ولم أعطه الدقائق التي يستحقها والتي يتمتع بها الآن في تشيلسي".

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي غدا السبت، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في تمام الساعة 6.15 مساء.

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