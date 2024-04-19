"وضع مطالبه".. زيدان يقترب من تولي تدريب بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من تولى القيادة الفنية لبايرن ميونيخ، بداية من الصيف المقبل، خلفا لتوماس توخيل المدير الفني الحالي للبافاري.

وذكرت شبكة فوت ميركاتو، أن اسم زيدان تردد خلال الفترة الأخيرة، لتولي القيادة الفنية لبايرن ميونيخ.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو، إلى أن زيدان لم يتوصل لاتفاق رسمي بعد، لكنه طالب إدارة البافاري بتعزيزات على مستوى خط الدفاع.

وكان بايرن ميونيخ أعلن فسخ التعاقد مع توماس توخيل المدير الفني الحالي، بنهاية الموسم الحالي.

اقرأ أيضاً:

جوارديولا يتغنى بريال مدريد ويكشف سبب رحيل بالمر عن مانشستر سيتي

الأهلي ينعى الفنان صلاح السعدني