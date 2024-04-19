شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف الاتحاد الدولي للكاراتيه: مصر من أفضل دول العالم تنظيماً للبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ستيبان بيريز، مشرف الاتحاد الدولي للكاراتيه على بطولات البريميرليج، أنها المرة الرابعة له التي يحضر فيها بطولة على أرض مصر، وفى كل مرة يكون التنظيم أكثر احترافية من المرة السابقة.

ويتواجد بيريز فى القاهرة حالياً للإشراف على تنظيم بطولة الدوري العالمي للكاراتيه البريميرليج، والتى تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي فى الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري.

وعن الفارق الذي لاحظه مع انطلاق البطولة اليوم عن بطولة العام الماضي قال بيريز، "أهم اختلاف بين بطولة العام الماضي والبطولة الحالية هو موقع الحكام، حيث إن موقع الحكام فى البطولة الحالية أفضل بكثير ويسهل مهمتهم فى متابعة المباريات جدا خاصةً مع شكل الملعب المريح للنظر".

وعن تنظيم مصر لبطولة العالم للكاراتيه العام المقبل، قال رئيس لجنة التنظيم بالاتحاد الدولي، "واثق من تنظيم مصر بطولة ممتازة".

وتحدث بيريز عن الفارق بين بطولة العالم، والدوري العالمي، قائلا، إن المشاركة في الدوري العالمي مفتوحة، ويمكن لأفضل مائة لاعب على العالم المشاركة بها، أما في بطولات العالم فيتأهل فقط أفضل 32 لاعباً جمعوا نقاطا فى كل فئة منافسة، ما يعنى أن بطولة العالم يتنافس فيها صفوة اللاعبين".