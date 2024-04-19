منتخب ناشئو الجولف يطير الى جنوب افريقيا السبت للمشاركة فى بطولة إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تغادر بعثة منتخب مصر للناشئين للجولف القاهرة مساء غدا السبت متجهة الى جنوب افريقيا استعدادا للمشاركة فى بطولة إفريقيا للناشئين مرحلة 18 عاما.

يترأس البعثة عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة غسان قبانى ومعه اللاعبون محمد ابو العلا ومحمد الديب ومحمد ربيع وعلى الدين سلامة.

ويؤدى الفريق مرانه الاخير بالقاهرة غدا قبل السفر ثم يتوجه الفريق الى مطار القاهرة فى السادسة مساء.

ويتدرب منتخبنا الواعد مرتين فى جنوب افريقيا قبل انطلاق المنافسات الرسمية للبطولة يوم 24 ابريل الجارى والتى تستمر على مدار اربعة ايام.

يشارك فى البطولة الأفريقية للناشئين 15 دولة هم مصر وتونس وكوت ديفوار وغانا وبتسوانا وكينيا وزامبيا وزيمبابوى واوغندا ومالاوى وموريشيوس وناميبيا و رينيون وتنزانيا بالإضافة إلى أصحاب الارض جنوب افريقيا.